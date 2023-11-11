وسائل إعلام العدو : أنباء أولية عن اصابة مبنى في كريات شمونة بصاروخ او طائرة انتحارية

فهد الشليمي لـ #الجديد: أتوقع أن يكون البيان شديد التصعيد وينص على ضرورة فتح معبر رفح دون التنسيق مع اسرائيل ونتمنى توحيد الموقف العربي وصولاً إلى قرار وقف إطلاق النار ولن يخدم العرب إلا العرب