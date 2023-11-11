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وسائل إعلام العدو : أنباء أولية عن اصابة مبنى في كريات شمونة بصاروخ او طائرة انتحارية
2023-11-11 | 02:44
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وسائل إعلام العدو : أنباء أولية عن اصابة مبنى في كريات شمونة بصاروخ او طائرة انتحارية
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وسائل إعلام العدو : هجوم مركّب في الشمال حيث أُطلقت صواريخ و طائرات مسيّرة انتحارية تجاه كريات شمونة و المنطقة المحيطة
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