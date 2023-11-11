هيئة ادارة السير تفتح ابوابها امام المواطنين الاربعاء المقبل

هيئة ادارة السير تفتح ابوابها امام المواطنين الاربعاء المقبل

أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيان، أنها "ستباشر اعتباراً من نهار الاربعاء الواقع في ١٥ /١١/ ٢٠٢٣ باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستحصال على رخصة سوق لأول مرّة من فئتي سيارات السياحة الخصوصية B والدراجات الالية A1 و A وذلك في المركز الرئيسي (الدكوانة) وفي باقي الاقسام (طرابلس، زحلة، صيدا والنبطية).



وأشارت الى أنها ستقوم بتحديد مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الامتحانات النظرية والعملية بالإضافة الى المستندات المطلوبة للإمتحان على الموقع الالكتروني للهيئة tmo.gov.lb.