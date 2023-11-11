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بالفيديو - يستخدم زيت الطهي وقوداً للسيارات في غزة
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15:37
فيديو جديد ينشره الإعلام الحربي في حزب الله .."بعضٌ من بأسنا... ولن يتم الإكتفاء بذلك"
محليات
الجديد تواكب الأجواء من الرياض قبل انعقاد القمة العربية الاسلامية.. لمتابعة البث المباشر:
2023-11-11 | 04:26
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الجديد تواكب الأجواء من الرياض قبل انعقاد القمة العربية الاسلامية.. لمتابعة البث المباشر:
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الجديد تواكب الأجواء من الرياض قبل انعقاد القمة العربية الاسلامية.. لمتابعة البث المباشر:
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جهاد طه الناطق باسم حركة حماس لـ #الجديد : ننتظر ان يكون هناك قرارات من القمة في الرياض على حجم الجرائم والعدوان المدمر الذي يرتكبه نتنياهو وحكومته والقرارات يجب ان تكون شجاعة على مستوى وقف سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني
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