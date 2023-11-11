جهاد طه الناطق باسم حركة حماس لـ #الجديد : ننتظر ان يكون هناك قرارات من القمة في الرياض على حجم الجرائم والعدوان المدمر الذي يرتكبه نتنياهو وحكومته والقرارات يجب ان تكون شجاعة على مستوى وقف سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني

جهاد طه الناطق باسم حركة حماس لـ #الجديد : ننتظر ان يكون هناك قرارات من القمة في الرياض على حجم الجرائم والعدوان المدمر الذي يرتكبه نتنياهو وحكومته والقرارات يجب ان تكون شجاعة على مستوى وقف سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني ونامل ان تكون مخرجات هذه القمة تدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وحركة حماس هي حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال