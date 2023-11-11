الجديد في مواكبة مستمرة للتطورات الأمنية في الجنوب

مقررات قمة الرياض: التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلته

مقررات قمة الرياض: التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلته

مقررات قمة الرياض: التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلته

مقررات قمة الرياض: بدء بلورة تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة

مقررات قمة الرياض: بدء بلورة تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة

مقررات قمة الرياض: بدء بلورة تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة

مقررات قمة الرياض : التأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية