مراسلة #الجديد : مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف الاطراف بين بلدتي الجبين ومجدلزون

حزب الله: إستهدفنا موقعي الرادار وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما ‏اصابات مباشرة حزب الله: إستهدفنا موقعي الرادار وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما ‏اصابات مباشرة

مقررات قمة الرياض: الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مقررات قمة الرياض: الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

مقررات قمة الرياض: التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلته مقررات قمة الرياض: التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلته

مقررات قمة الرياض: بدء بلورة تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة مقررات قمة الرياض: بدء بلورة تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة

مقررات قمة الرياض : التأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية مقررات قمة الرياض : التأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية

مقررات قمة الرياض: رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مقررات قمة الرياض: رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

مقررات قمة الرياض: العدوان الانتقامي الذي تشنه اسرائيل على قطاع غزة يرتقي الى جريمة حرب جماعية مقررات قمة الرياض: العدوان الانتقامي الذي تشنه اسرائيل على قطاع غزة يرتقي الى جريمة حرب جماعية

مقررات قمة الرياض العربية الاسلامية المشتركة : اسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بها الفلسطينيون مقررات قمة الرياض العربية الاسلامية المشتركة : اسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بها الفلسطينيون