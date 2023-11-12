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محليات

ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية.. وما يهمني أن يبقى لبنان بعيداً عن الحرب

2023-11-12 | 05:06
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ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية.. وما يهمني أن يبقى لبنان بعيداً عن الحرب
ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية.. وما يهمني أن يبقى لبنان بعيداً عن الحرب

قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، "لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة".

وأكد ميقاتي أن "لبنان يتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها"، معتبراً أن "الحذر موجود ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان".
وتابع: "حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته، وما يهمني أن يبقى لبنان بعيدا عن الحرب ونتطلع دائما إلى الاستقرار".
كما وطالب "بوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن"، مشدداً على انه "نحافظ على ضبط النفس وعلى إسرائيل وقف استفزازاتها المستمرة في جنوب لبنان".
وأضاف ميقاتي: "وضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان"، موضحاً انه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة بسبب الوحشية والمجازر". 
وختم: "نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبراً على ورق"، مطالباً "الدول العربية خصوصا التي لديها علاقات مع إسرائيل الضغط لوقف الإستفزازات بجنوب لبنان".
 
ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية.. وما يهمني أن يبقى لبنان بعيداً عن الحرب

محليات

نجيب ميقاتي

حزب الله

غزة

جنوب لبنان

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ميقاتي للجزيرة: وضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان
ميقاتي للجزيرة: وضعنا خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يستمر نزف الدماء في غزة

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