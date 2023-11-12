مراسلة الجديد: قصف مدفعي معادٍ مستمرّ على حرش بلدة يارون

نائب الأمين العام للحزب العربي الديقراطي علي فضة لـ #هنا_بيروت: الكتائب الإستراتيجية في الجيش السوري المجهّزة مسبقاً لمحاربة "إسرائيل" لا تزال موجود ولم تمسّ ولا معلومات من سوريا بشأن دخولها الحرب لكن إعلام العدو يتحدّث عن جبهة الجولان