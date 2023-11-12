بالفيديو - مراسل الجديد: العدو يستهدف الأحراج غربي ‎مرجعيون والقليعة

مراسل #الجديد: العدو يستهدف الأحراج غربي #مرجعيون و #القليعة pic.twitter.com/SxFabjnKzA
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 12, 2023
مراسل #الجديد: العدو يستهدف الأحراج غربي #مرجعيون و #القليعة pic.twitter.com/SxFabjnKzA
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