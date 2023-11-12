بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله حول "المقابلة المزعومة": إختلاق ‏رخيص من نسج خيال الكاتب

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:‏



"نشرت صحيفة التايمز البريطانية وأعادت نشره عنها الصانداي تايمز وعدد من وسائل ‏الإعلام والمواقع الإلكترونية الغربية والعربية مقالاً للكاتب انطوني لويد زعمت فيه أنها ‏أجرت مقابلة صحفية مع من أسمته قائداً عسكرياً مخضرماً في حزب الله ونشرت على ‏لسانه مجموعة من المواقف والتصريحات السياسية والعسكرية. ‏

إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تُؤكد أن المقابلة المزعومة ليست سوى اختلاق ‏رخيص من نسج خيال الكاتب وادعاءاته الكاذبة، وتنفي بشدة أن يكون الصحافي المذكور ‏أجرى في الأساس مقابلة مع أحد المسؤولين فضلاً عما ورد فيها ونُسب إليه زوراً، ‏وتأسف للإنحدار المهني والأخلاقي الخطير الذي انزلقت إليه هذه الصحيفة وعدد كبير من ‏وسائل الإعلام الغربية بعيداً عما كانت تزعمه من المهنية والموضوعية والدقة والحياد، ‏وهي مزاعم سقطت بالكامل أثناء تغطية العدوان الصهيوني على غزة وعلى لبنان".‏