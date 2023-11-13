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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2023-11-13 | 00:54
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

اللواء: تضارب المعلومات حول نتائج إجتماع باسيل وفرنجية في بنشعي

النهار

 

فيما يتدرج "حزب الله" في استعمال أنواع السلاح والصواريخ التي يملكها فلا يفضح أسراره ويؤكد لإسرائيل أنه يخبىء المزيد من المفاجآت، تتخوف مصادر وزارية من أن يبلغ التدرج حد المحرمات فتشتعل الحرب في لحظة غير محسوبة.

 

تتنبه القوى الأمنية بشكل متزايد إلى التحركات في عدد من مخيمات النازحين السوريين خوفاً من استغلالها من قوى استخباراتية وأخرى اصولية للطعن بلبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

 

عُلم أن أكثر من رياضي من جنسيات متنوّعة غادروا لبنان بعد حرب غزة وتطور الأوضاع في الجنوب، بعدما كلفوا أنديتهم أموالاً باهظة.

 

عُلم أن معظم السفراء الأوروبيين تجنبوا طلب مواعيد من مرجعيات سياسية وروحية، كي لا يتكرر ما حصل مع السفيرة الأميركية دورثي شيا، التي اضطرت الى الغاء زيارتها لدار الفتوى.

 

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الجمهورية

 

تستعد إحدى الساحات الملتهبة لحدث سياسي مهمّ في وقت قريب إن اكتملت الاتصالات الجارية من أجل إنجازه على أكثر من مستوى.

 

عُلم أنّ السعي إلى تعيين شخصية لمنصب حسّاس توقّف وسُحب من التداول نزولاً عند طلب مرجع ديني.

 

قرأت أوساط سياسية حرص تكتل نيابي على انطلاق جولته من لقائه مع مرجع نيابي بالرسالة السياسية.

 

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اللواء

 

يعتبر قطب سياسي أن حسم موضوع التمديد لقائد الجيش يتوقف على القرار النهائي للثنائي الشيعي الذي يرجح أكثرية التصويت في مجلس الوزراء، بعدما رفض بري إقحام مجلس النواب في هذه المسألة!

 

تضاربت المعلومات حول نتائج إجتماع باسيل وفرنجية في بنشعي بعدما ورد في حديث الأخير التلفزيوني من "نقزات" ضد الأول!

 

أدت ضغوط مارسها أصحاب المولدات وحماتهم السياسيِّين إلى عرقلة صفقة فيول لوزارة الطاقة، ممَّا هدد بتأخر برنامج زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وصولاً إلى عودة العتمة !

 

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نداء الوطن

 

لوحِظ أن بعض القرى والبلدات في الجنوب تُنظِّم "دوامات مراقبة" لمداخلها وتفتِّش "الفانات" لئلا تكون محمَّلة صواريخ وتريد إطلاقها من تلك البلدات. وتأتي هذه الإجراءات "المحلية" خشية أن تتلقى غارات إسرائيلية، رداً على إطلاق الصواريخ من نطاقها.

 

تبين أنّ دخول حركة سياسية على خط العمليات في الجنوب بصورة علنية، أحدث ارباكاً لدى مختلف الشركاء والخصوم داخل قوى 8 آذار، ما يوحي بإعادة تموضع إقليمي- محلي لتلك الحركة.

 

تتصرف بعض بلديات البقاع الشمالي بأموال البلدية والصندوق البلدي المستقل وفقاً لحاجات جهة حزبية معينة، بحيث انعدمت خدمات تلك البلديات.

 

**************

 

البناء

 

قال مرجع عسكري إن الكلام الهادئ للسيد حسن نصرالله والنبرة المنخفضة تجاه معادلات القتال لا يشبه حجم الشدّة والقوة في أداء جبهة الحدود التي يقوم حزب الله بتحويلها الى جبهة حرب كاملة بمدى يصل إلى حدود حيفا وقابل للتوسّع وبأنواع من الأسلحة يدخل عليها جديد كل يوم، ما جعل النبرة العالية هذه المرّة تأتي من قادة كيان الاحتلال السياسيين والعسكريين، وربما ما أراده السيد نصرالله هو تحميلهم مسؤولية التصعيد.

 

قال مصدر نيابي إن مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القمة العربية الإسلامية وفي وسائل الإعلام لجهة شهادته بالوطنية العالية لأداء المقاومة والثقة بعقلانيّتها يفسّر تمسّك الثنائي الوطني بتسميته لرئاسة الحكومة رغم اعتراض بعض الحلفاء على خلفية مقاربات داخلية واقتراحهم أسماء بديلة ما كان من ضمانة أنها سوف تتخذ المواقف ذاتها في لحظة مصيرية تتصل بالمقاومة وموقف الحكومة منها.

ماذا في اسرار الصحف؟

محليات

سليمان فرنجية

جبران باسيل

اسرار الصحف

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