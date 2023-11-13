الإحتلال يواصل قصف قرى ومناطق جنوبي لبنان.. وحزب الله يستهدف قوة مشاة في موقع الضهيرة
أعلن حزب الله في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023 قوة مشاة صهيونيّة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
وكانت مراسلة "الجديد" أفادت، في وقت سابق من اليوم، بأن مدفعية العدو إستهدفت أطراف بلدات عيتا الشعب والجبين وشيحين واللبونة.
كما أفادت مراسلتنا بإنطلاق رشقة كبيرة من الصواريخ من جنوب لبنان بإتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي.