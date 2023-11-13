الإحتلال يواصل قصف قرى ومناطق جنوبي لبنان.. وحزب الله يستهدف قوة ‏مشاة في موقع الضهيرة



أعلن حزب الله في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023 قوة ‏مشاة صهيونيّة في موقع الضهيرة بالصواريخ وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".‏