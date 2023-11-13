حزب الله: إستهدفنا موقع ‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة

معلومات الجديد : الاتصالات السياسية في الداخل اللبناني تعمل على انتاج إخراج سياسي وتقني لتأجيل تسريح قائد الجيش على قاعدة "اذا أنيط تقديم اقتراح تأجيل التسريح بوزير واحد فهو حتما يناط بمجلس الوزراء"