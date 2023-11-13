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مراسل الجديد: قصف مدفعي على تلة الحمامص في الخيام وذلك بعد تحليق كثيف لطائرات الإستطلاع
2023-11-13 | 09:51
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مراسل الجديد: قصف مدفعي على تلة الحمامص في الخيام وذلك بعد تحليق كثيف لطائرات الإستطلاع
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الجديد:
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