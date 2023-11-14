حزب الله: استهدفنا موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏صدق الله العلي العظيمدعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14-11-2023 موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏الثلاثاء 14-11-2023 م ‌‎‏ 29 ربيع الثاني 1445 هـ