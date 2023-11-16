بالفيديو - مودع يقتحم أحد المصارف في فردان وبحوزته قنـ ــبلة

المودع عبدالله الحاج ممسكنا بالقنبلة في يده في فرع فرنسبنك في فردان pic.twitter.com/UeUa8wl1kf
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) November 16, 2023
المودع عبدالله الحاج ممسكنا بالقنبلة في يده في فرع فرنسبنك في فردان pic.twitter.com/UeUa8wl1kf
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "على أثر الحادثتَين اللتَين وقعتا في بلدة شكا بتاريخي 7 و13 / 11 / 2023 بين مجموعة شبان كانت تجوب شوارع البلدة على متن دراجات نارية وبين عدد من الأهالي ما أدى إلى إصابة المواطنَين (م.ع.) و(س.س.) إصابة خطيرة، ونتيجة الجهود الاستعلامية المكثفة والمتابعة اليومية التي أفضت إلى تسليم (م.ع.) و(ع.س.) المتورطَين في الحادثتَين، باشرت مديرية المخابرات التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص".
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