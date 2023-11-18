قبيسي يتفقد معمل الالومينيوم الذي استهدفه العدو في الكفور- تول : أهلنا صامودن وشباب المقاومة مستعدون لكل مواجهة

قبيسي يتفقد معمل الالومينيوم الذي استهدفه العدو في الكفور- تول : أهلنا صامودن وشباب المقاومة مستعدون لكل مواجهة

فقد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي معمل الالومينيوم في منطقة الكفور - تول الذي تعرض فجر اليوم لعدوان اسرائيلي بغارة نفذتها مسيرة هجومية وتسببت باحتراقه.

وقال قبيسي اثر الجولة "ان العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته خارج نطاق الإشتباكات على الحدود اللبنانية، وإن هذا الأمر في منطقة النبطية يعتبر إعتداء على أهلنا الأمنين المستقرين،كما تفعل اسرائيل في غزة تمتد يدها على كل ما هو آمن لتأكد سياستها الإجرامية المتكررة في لبنان وفلسطين المحتلة".



وأضاف: "أهلنا صامودن وشباب المقاومة مستعدون لكل مواجهة ولا يمكن لأي انسان أن يوافق على قصف المؤسسات المدنية التي تساعد في صمود أهلنا وتطوير منطقتنا". وختم قبيسي قائلاً: "لبنان المقاومة ولبنان الصمود سيترجم هذا الأمر إنتصارات على العدو الصهيوني بتضحيات أهله وشعبه وجيشه ومقاومته".