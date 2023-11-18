وزير الإقتصاد في الدوحة

وزير الإقتصاد في الدوحة



وصل وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى الدوحة مترأساً الوفد الاقتصادي، وكانت في استقباله سفيرة لبنان في قطر السيدة فرح بري.