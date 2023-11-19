رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار قيومجيان لـ الجديد : الغالبية اللبنانية ومن كل الطوائف تريد تأجيل تسريح قائد الجيش وباسيل وافق على التعيين من غير إمضاء ال24 وزير