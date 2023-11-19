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الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نؤكد استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى توقف العدوان على غزة
الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نؤكد استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى توقف العدوان على غزة
الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية في البحر الأحمر حيث استولينا على سفينة إسرائيلية واقتدناها مع طاقمها
الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية في البحر الأحمر حيث استولينا على سفينة إسرائيلية واقتدناها مع طاقمها
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مراسلة الجديد: قصف مدفعي من العدو الإسرائيلي على منطقة الزقاق أطراف بلدة عيترون بعد معلومات عن تنفيذ المقاومة عملية إستهدفت فيها موقع المالكية
2023-11-19 | 09:05
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مراسلة الجديد: قصف مدفعي من العدو الإسرائيلي على منطقة الزقاق أطراف بلدة عيترون بعد معلومات عن تنفيذ المقاومة عملية إستهدفت فيها موقع المالكية
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إليكم أسرار الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 19-11-2023
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