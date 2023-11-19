عماد الحوت لـ #وهلق_شو: هناك مخرج في حالة الحرب وهو تأجيل تسريح الضباط وهو يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع ولكن الوزير أيضا لا يحضر جلسات مجلس الوزراء