حزب الله : استهدفنا انتشارا ‏لمشاة جنود العدو في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات ‏مباشرة

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 انتشار ‏لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏"