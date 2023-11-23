حزب الله : استهدفنا انتشارا لمشاة جنود العدو في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة
حزب الله : استهدفنا انتشارا لمشاة جنود العدو في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقنا فيه إصابات مباشرة
اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 انتشار لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. "