نصرالله استقبل عبد اللهيان والبحث تناول آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة
نصرالله استقبل عبد اللهيان والبحث تناول آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه مساعد وزير خارجية الإيران شوشتري ونائب السفير الإيراني في بيروت السيد صمدي، حيث جرى استعراض آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة.