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محليات

حزب الله يستهدف مواقع لجيش الإحتلال وتجمعات لمشاته ودبابة ميركافا

2023-11-23 | 03:51
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حزب الله يستهدف مواقع لجيش الإحتلال وتجمعات لمشاته ودبابة ميركافا
حزب الله يستهدف مواقع لجيش الإحتلال وتجمعات لمشاته ودبابة ميركافا

صدر عن حزب الله البيانات التالية:

"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 انتشار ‏لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصدٍ ‏لدبابة ميركافا وكشف تموضعها بين الأشجار في موقع الراهب، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 09:15 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 باستهدافها بصاروخ مُوجّه وتمّ إصابتها ‏إصابة مباشرة. ‏ 
وبعد استهداف الدبابة حضرت قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى مكانها فتمّ استهدافها بالأسلحة ‏الموجهة ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.‏  
-دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 موقع ‏خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 منزلًا ‏يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة.‏ 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهما إصابات ‏مباشرة.‏  
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:05 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج رميم بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".‏ 
 
حزب الله يستهدف مواقع لجيش الإحتلال وتجمعات لمشاته ودبابة ميركافا

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حزب الله: إستهدفنا قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة
حزب الله : استهدفنا دبابة ميركافا وقوة مشاة في موقع الراهب و إصابتها ‏إصابة مباشرة وسقوط قتلى وجرحى

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