حزب الله يستهدف مواقع لجيش الإحتلال وتجمعات لمشاته ودبابة ميركافا

"- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 انتشار لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصدٍ لدبابة ميركافا وكشف تموضعها بين الأشجار في موقع الراهب، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 باستهدافها بصاروخ مُوجّه وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.
وبعد استهداف الدبابة حضرت قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى مكانها فتمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة ما أدى إلى سقوط عناصرها بين قتيل وجريح.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 قاعدة عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ كاتيوشا وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.
-دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الخميس 23-11-2023 موقع خربة ماعر ومرابضه بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 منزلًا يتمركز فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمّ إصابته إصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:05 من قبل ظهر يوم الخميس 23-11-2023 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في حرج رميم بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".