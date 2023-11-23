إبراهيم ريحان عن الملف الرئاسي: زيارة مرتقبة للمبعوث الفرنسي.. وهذا ما قاله عن قيادة الجيش

إبراهيم ريحان عن الملف الرئاسي: زيارة مرتقبة للمبعوث الفرنسي.. وهذا ما قاله عن قيادة الجيش



