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محليات

القائد العام لليونيفيل أرولدو لاثارو: أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

2023-11-24 | 04:11
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القائد العام لليونيفيل أرولدو لاثارو: أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة
القائد العام لليونيفيل أرولدو لاثارو: أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

رئيس بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو: أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو :"أعبّر عن قلقي إزاء تبادل اطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبهدد أرزاق لناس."

وتابع : "باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه"، مضيفاً: "إن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة."

وقال: "يجب على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع."

القائد العام لليونيفيل أرولدو لاثارو: أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

محليات

اليونيفيل

جنوب لبنان

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Aljadeed
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا لـ #الجديد: العدو خضع لشروط المقاومة وذهب الى الهدنة بالشروط التي اعلنت وتسمح بادخال المساعدات الاغاثية اللازمة والشعب الفلسطيني منع النتهجير القسري من ارضه
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى لـ #الجديد : مصرون على التمديد لقائد الجيش ورأينا سيكون واضحا وصريحا في حال دعا الرئيس بري لجلسة لمجلس النواب يكون مطروحاً فيها التمديد لقائد الجيش

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