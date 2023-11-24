القائد العام لليونيفيل أرولدو لاثارو: أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة

قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو :"أعبّر عن قلقي إزاء تبادل اطلاق النار المكثف المستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبهدد أرزاق لناس."

وتابع : "باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحثّ أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه"، مضيفاً: "إن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمّرة."

وقال: "يجب على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع."