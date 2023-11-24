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محليات

بخاري يستعرض مع نظيره المصري العلاقات الثنائية بين البلدين

2023-11-24 | 09:23
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بخاري يستعرض مع نظيره المصري العلاقات الثنائية بين البلدين
بخاري يستعرض مع نظيره المصري العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرض السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، مع السفير المصريّ الجديد لدى لبنان علاء موسى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، على الصعد كلها والتعاون المشترك، بين السفارتين، في المجالات كلها.

وفي اللقاء، تم التباحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية والإقليمية خصوصًا، ما تتعرض له غزة من إعتداءات إسرائيلية وفي عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

ورحب السفير بخاري بنظيره المصريّ، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مَهمته الجديدة سفيرًا لبلاده لدى الجمهورية اللبنانية.
بخاري يستعرض مع نظيره المصري العلاقات الثنائية بين البلدين

محليات

وليد بخاري

السعودية

مصر

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القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية
10:17

القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق ايضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الاميركية في عوكر ليل ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.

10:17

القرار الإتهامي بحق الموقوف محمد خليل بتهمة إطلاق النار على السفارة الأميركية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان قراره الاتهامي بحق الموقوف محمد مهدي حسن خليل، المتهم بإطلاق النار عدة مرات على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، والملاحق ايضا من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الاميركية في عوكر ليل ٢٠ أيلول ٢٠٢٣.

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