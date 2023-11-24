بخاري يستعرض مع نظيره المصري العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرض السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، مع السفير المصريّ الجديد لدى لبنان علاء موسى، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، على الصعد كلها والتعاون المشترك، بين السفارتين، في المجالات كلها.

