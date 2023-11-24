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مراسل الجديد: لم يُسجل أي خرق في الجنوب اليوم والمشهد الأساسي كان مشهد عودة المواطنين الى البلدات الحدودية لتفقد ممتلكاتهم
2023-11-24 | 10:36
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مراسل الجديد: لم يُسجل أي خرق في الجنوب اليوم والمشهد الأساسي كان مشهد عودة المواطنين الى البلدات الحدودية لتفقد ممتلكاتهم
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