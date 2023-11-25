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محليات

"الجمهورية" عن بري : مصدر الخطر الدائم على لبنان وكلّ المنطقة هو إسرائيل

2023-11-25 | 01:42
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&quot;الجمهورية&quot; عن بري : مصدر الخطر الدائم على لبنان وكلّ المنطقة هو إسرائيل
"الجمهورية" عن بري : مصدر الخطر الدائم على لبنان وكلّ المنطقة هو إسرائيل

برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكّد "أنّ ما جرى في الجنوب هو نصرة لغزة ولأجل غزة، وحزب الله، ومنذ بداية الحرب لم يتخطّ في عملياته حدود استهداف المواقع العسكرية لجيش العدو وجنوده، ملتزماً بالقواعد المعمول بها، فيما اسرائيل هي التي خرقت هذه القواعد باستهدافها المدنيين، وقتل الصحافيين، وعمق القرى والبلدات، ومناطق في الداخل بعيدة من الحدود الجنوبية، وهذا بالتأكيد لا يمكن أن يمرّ من دون ردّ. كل هذه التطورات تؤكّد بما لا يقبل أدنى شك أنّ اسرائيل هي التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة المواجهة".

وعلمت صحيفة "الجمهوريّة" انّه بموازاة الرسالة التي تلقّاها رئيس المجلس من الرئيس الاميركي جو بايدن والذي اكّد فيها سعي الولايات المتحدة الاميركية لمنع توسّع رقعة الصراع، كانت خطوط باريس مفتوحة مع الرئيس بري، تؤكّد على مضمون مشابه للرسالة الاميركية، وتشدّد على أنّ عودة الهدوء واولوية استقرار لبنان، وبذل كل جهد ممكن لمنع انحدار الوضع على الحدود اللبنانية الى مواجهات واسعة".

وبحسب المعلومات فإنّ برّي ردّ بالتأكيد على "أنّ مصدر الخطر الدائم سواء على لبنان وكلّ المنطقة هو إسرائيل، والمطلوب أوّلاً وأخيراً هو ممارسة الضّغوط عليها لحملها على الإلتزام بالقرار 1701 ومنعها من الإعتداء على لبنان".

"الجمهورية" عن بري : مصدر الخطر الدائم على لبنان وكلّ المنطقة هو إسرائيل

محليات

نبيه بري

الاحتلال

غزة

جنوب لبنان

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