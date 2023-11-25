جنبلاط يعزّي رعد باستشهاد نجله و ينقل اليه التعزية من بوغدانوف

جنبلاط يعزّي رعد باستشهاد نجله و ينقل اليه التعزية من بوغدانوف

أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصالاً برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مقدّماً التعازي باستشهاد نجله عباس رعد الذي استشهد جرّاء العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف جنوب لبنان، موجّهاً التحية إلى ارواح كل الشهداء الذين قضوا منذ بدء العدوان.

جنبلاط الذي كان تشاور أمس مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، نقل منه إلى النائب رعد مشاعر العزاء والمواساة باستشهاد عباس رعد.