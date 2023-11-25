الياس جرادة : الحل يكمن في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه "حوالي الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان".