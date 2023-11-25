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محليات

الياس جرادة : الحل يكمن في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني

2023-11-25 | 09:10
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الياس جرادة : الحل يكمن في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني

الياس جرادة : الحل يكمن في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني

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الياس جرادة : الحل يكمن في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني

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09:33

تيننتي عن إطلاق العدو الاسرائيلي النار على دورية لليونيفيل: ندين هذا العمل ونؤكد على مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه "حوالي الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان".

09:33

تيننتي عن إطلاق العدو الاسرائيلي النار على دورية لليونيفيل: ندين هذا العمل ونؤكد على مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه "حوالي الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان".

أرسلان قدّم التعازي بالشهيد عباس رعد والشهداء في بلدة جباع
09:08

أرسلان قدّم التعازي بالشهيد عباس رعد والشهداء في بلدة جباع

قدّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التعزية بالشهيد عبّاس رعد نجل النائب محمد رعد وبالشهداء الذين قضوا معه، يرافقه وفد ضمّ أعضاء المجلس السياسي في الحزب وزير المهجرين عصام شرف الدين، الوزيرين السابقين البروفسور رمزي المشرفية وصالح الغريب، نائب الرئيس نسيب الجوهري ولواء جابر، ومدير الاعلام جاد حيدر.

09:08

أرسلان قدّم التعازي بالشهيد عباس رعد والشهداء في بلدة جباع

قدّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التعزية بالشهيد عبّاس رعد نجل النائب محمد رعد وبالشهداء الذين قضوا معه، يرافقه وفد ضمّ أعضاء المجلس السياسي في الحزب وزير المهجرين عصام شرف الدين، الوزيرين السابقين البروفسور رمزي المشرفية وصالح الغريب، نائب الرئيس نسيب الجوهري ولواء جابر، ومدير الاعلام جاد حيدر.

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