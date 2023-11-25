الياس جرادة : الحل يكمن في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني

إستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عصر اليوم في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمه بهجه في إسطنبول، وتناول البحث الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا.
أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه "حوالي الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان".
قدّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان التعزية بالشهيد عبّاس رعد نجل النائب محمد رعد وبالشهداء الذين قضوا معه، يرافقه وفد ضمّ أعضاء المجلس السياسي في الحزب وزير المهجرين عصام شرف الدين، الوزيرين السابقين البروفسور رمزي المشرفية وصالح الغريب، نائب الرئيس نسيب الجوهري ولواء جابر، ومدير الاعلام جاد حيدر.