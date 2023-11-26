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محليات

حمية الى لندن ممثلاً لبنان في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية

2023-11-26 | 02:43
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حمية الى لندن ممثلاً لبنان في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية
حمية الى لندن ممثلاً لبنان في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية


حمية الى لندن ممثلاً لبنان في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية

يغادر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية على رأس وفد من الوزارة صباح اليوم الى لندن في بريطانيا لتمثيل لبنان في أعمال الدورة ٣٣ للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO والتي ستبدأ اعمالها يوم الاثنين الواقع في 27/11/2023، على أن يلقي حمية كلمة لبنان خلالها، وكما يعقد على هامشها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من وزراء النقل المشاركين من مختلف دول العالم، وذلك للتأكيد  موقع لبنان في خارطة كوريدورات النقل العالمية ولتعزيز دور مرافئه على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وأهميتها في قطاع النقل البحري.
حمية الى لندن ممثلاً لبنان في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية

محليات

لندن

علي حمية

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06:26

الشيخ أحمد قبلان: رئيس الجمهورية مفتاح وطني والحل بطبخة داخلية فقط

لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "رغم الكارثة التي تضرب صميم مصالح لبنان، ما زالت القطيعة السياسية جارفة، ولا حل بهذا البلد دون تسوية وطنية تطال مفاتيح مصالح البلد، ورئيس الجمهورية مفتاح وطني وضرورة عليا بمصالح البلد ولا بد من تصفية اللعبة الخارجية لحماية الإستحقاق الرئاسي، والحل بطبخة داخلية فقط، ومجلس النواب ضمانة سيادة وقرار وطني وحارس أوّل بقضايا السلطة والأمن، ولأن المنطقة على فوهة بركان نحن أمام فرصة جدية لشطب الفراغ الوطني، خاصة أنّ القرابين كبيرة والأثمان بحجم ذهب لبنان والمنطقة".

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