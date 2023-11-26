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محليات

الراعي: لا نقبل بمواصلة إنتهاك الدستور

2023-11-26 | 04:56
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الراعي: لا نقبل بمواصلة إنتهاك الدستور
الراعي: لا نقبل بمواصلة إنتهاك الدستور

شكر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، الله على الهدنة الإنسانيّة لأربعة أيّام في غزّة التي بدأت صباح الجمعة الماضي.

وقال في عظته "نرجو أن تصبح بهمّة أصحاب الإرادات الحسنة وقفًا دائمًا للنار، وبداية لحل المشاكل بالتفاوض، ونحن نصلّي ونشكر الله على وقف التوتّر في جنوب لبنان والعودة إلى الحياة الهادئة. فيكفينا قتلًا وتدميرًا وتهجيرًا! والآن نتساءل: أين الرجاء في حياة اللبنانيّين؟ إنّ المسؤول الحقيقيّ الذي يدرك واجب المسؤوليّة هو الذي يزرع الرجاء في قلوب المواطنين صغارًا وكبارًا، وينتزع كلّ يأس وإحباط وكفر من قلوب المواطنين. أهكذا يفعل المسؤولون عندنا والنافذون؟ بكل اسف كلّا. فنقول لهم: ضعوا أمام أعينكم مسؤوليّة زرع الرجاء في قلوب جميع المواطنين اللبنانيّين، من خلال التجرّد من مصالحكم الشخصيّة والفئويّة والطائفيّة، فتستعيد العائلة الوطنيّة اللبنانيّة جمال عيش وحدتها في التنوّع، والعيش معًا مسيحيّين ومسلمين بالإحترام المتبادل والتعاون والإغتناء من الثقافات الخاصّة".
واضاف " نحن لا نقبل، أيّها المسؤولون السياسيّون، أكنتم في الحكم أم خارجه، بأن تتمادوا بانتزاع الرجاء من نفوس الشباب، ومن قلوب قوانا الحيّة، وإقحامهم على الهجرة كأنّكم تتفادون قيادتهم الرشيدة في المستقبل، مثل خوف هيرودس من ولادة الطفل يسوع والديكتاتوريّين. لا نقبل بمواصلة انتهاك الدستور وتحديدًا المادة 49، على حساب قيام الدولة والمؤسّسات، وأنتم لا تنتخبون عمدًا رئيسًا للجمهوريّة منذ سنة وشهر، والأوضاع الإقليميّة الدقيقة للغاية تفرض وجود حماية للدولة، والرياح تتّجه إلى ترتيبات في المنطقة! فلا نقبل برهن انتخاب الرئيس لشخص أو لمشروع أو لغاية مرتبطة بالنفوذ . لا نقبل بحرمان الدولة من رأسها، ولا بنتائج الحرمان. تنصّ المادّة 49 على أنّ رئيس الجمهوريّة هو "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن". فلما حوّل اتفاق الطائف رئيس الجمهوريّة من رئيس للسلطة الإجرائيّة، التي أناطها بالحكومة مجتمعة، إنّما أراده رئيسًا للدولة بأرضها وشعبها ومؤسّساتها، كلّ مؤسّساتها، ولا سيما المؤسّستين الأساسيّتين: مجلس النواب ومجلس الوزراء، لجهة ضبط تناسق عملهما، ولجهة مسؤوليّته عن علاقاتهما، فهما جناحا الدولة، وتناغمهما واجب وفقًا للأصول وهو المسؤول عن هذا التناغم، والمهمّة هذه تأتي تحت باب احترام الدستور. فلا نقبل، ولو ليوم واحد، بتغييب الرئيس، وبالتالي بفوضى الحكم، وكثرة الرؤوس، ومرتع النافذين".
وأردف "نحن لا نقبل بمحاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره والثقة بنفسه وبقيادته، لا سيما والبلاد وأمنها على فوّهة بركان. ينصّ الدستور في المادّة 49 على أنّ "رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة". فكيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟ اذهبوا فورًا إلى الأسهل وفقًا للدستور، وانتخبوا رئيسًا للجمهوريّة، فتنحلّ جميع مشاكلكم السياسيّة، وتسلم جميع مؤسّسات الدولة. ولقد اسعدنا، صباح الخميس الماضي، بزيارة وفد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، وعلى الأخص بتصريحه بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة، وبشأن مؤسّسة الجيش. ذلك أنّنا نتكلّم لغة واحدة، لأنّنا لا نتكلّم سياسيًّا بل وطنيًّا، ولأنّنا لا ندخل في تقنيّات العمل السياسي بل في أخلاقيّته على قاعدة الفصل بين الخير والشرّ". 
الراعي: لا نقبل بمواصلة إنتهاك الدستور

محليات

البطريرك الراعي

بكركي

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سركيس نعوم لـ #الجديد: أخشى من حرب إسرائيلية على لبنان لأن هناك إعتقاد لدى نتنياهو بأنها ستشكل تخفيفاً للتأثير الكبير الذي خلّفته الأحداث في غزة
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الشيخ أحمد قبلان: رئيس الجمهورية مفتاح وطني والحل بطبخة داخلية فقط
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الشيخ أحمد قبلان: رئيس الجمهورية مفتاح وطني والحل بطبخة داخلية فقط

لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "رغم الكارثة التي تضرب صميم مصالح لبنان، ما زالت القطيعة السياسية جارفة، ولا حل بهذا البلد دون تسوية وطنية تطال مفاتيح مصالح البلد، ورئيس الجمهورية مفتاح وطني وضرورة عليا بمصالح البلد ولا بد من تصفية اللعبة الخارجية لحماية الإستحقاق الرئاسي، والحل بطبخة داخلية فقط، ومجلس النواب ضمانة سيادة وقرار وطني وحارس أوّل بقضايا السلطة والأمن، ولأن المنطقة على فوهة بركان نحن أمام فرصة جدية لشطب الفراغ الوطني، خاصة أنّ القرابين كبيرة والأثمان بحجم ذهب لبنان والمنطقة".

06:26

الشيخ أحمد قبلان: رئيس الجمهورية مفتاح وطني والحل بطبخة داخلية فقط

لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "رغم الكارثة التي تضرب صميم مصالح لبنان، ما زالت القطيعة السياسية جارفة، ولا حل بهذا البلد دون تسوية وطنية تطال مفاتيح مصالح البلد، ورئيس الجمهورية مفتاح وطني وضرورة عليا بمصالح البلد ولا بد من تصفية اللعبة الخارجية لحماية الإستحقاق الرئاسي، والحل بطبخة داخلية فقط، ومجلس النواب ضمانة سيادة وقرار وطني وحارس أوّل بقضايا السلطة والأمن، ولأن المنطقة على فوهة بركان نحن أمام فرصة جدية لشطب الفراغ الوطني، خاصة أنّ القرابين كبيرة والأثمان بحجم ذهب لبنان والمنطقة".

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