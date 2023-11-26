بعد انخفاض درجات الحرارة .. هذه هي حالة الطقس للأيام المقبلة





توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرق خلال فترة قبل الظهر كما تكون الرياح قوية حيث تلامس ال60 كم/س، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من ساعات بعد الظهر مع حدوث انفراجات وتنحسر تدريجا خلال الليل.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ورياح شديدة تلامس ال95 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية (من بعد ظهر اليوم الأحد حتى فجر الإثنين)، ويحمل معه أمطار غزيرة، عواصف رعدية، وثلوج ويستمر تأثيره حتى مساء يوم غد الاثنين حيث ينحسر تدريجيا ويستقر الطقس اعتبارا من صباح الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

تحذير من ارتفاع موج البحر وتطاير اللوحات الاعلانية وألواح الطاقة الشمسية بسبب سرعة الرياح، وتشكل السيول وانجراف التربة. ملاحظة : (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة.



- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح قوية وتشتد سرعتها ليلا لتلامس سرعتها ال95 كلم/ساعة خاصة شمال البلاد. يرتفع معها موج البحر لحدود ال4 أمتار ويتم التحذير من خطر تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية والأشجار، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات اعتبارا من المساء تسوء معه الرؤية أحيانا وتتساقط أمطار متفرقة تشدها غزارتها ليلا مع حدوث عواصف رعدية، تساقط لحبات البرد وتشكل السيول على الطرقات فجر الاثنين كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرقات خلال فترة قبل الظهر كما تكون الرياح قوية حيث تلامس ال60 كم/س، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من ساعات بعد الظهر مع حدوث انفراجات وتنحسر تدريجا خلال الليل. الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية نسبيا خاصة في الداخل والمرتفعات ومن المتوقع ان تتكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 2000 متر. الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.



- الحرارة على الساحل من 16 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 18 درجة، في الداخل من 11 إلى 17 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 40 و70 كم/س تشتد بدءا من بعد الظهر لتلامس مساء ال 95 كم/س خاصة شمال البلاد.



- الانقشاع: متوسط الى سيء بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%



- حال البحر: مائج الى هائج مساء ليتجاوز ارتفاع الموج ال 4 أمتار خاصة شمال البلاد.



- حرارة سطح الماء: 24°م.



- الضغط الجوي: 1008 HPA أي ما يعادل: 756 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,19 ساعة غروب الشمس: 16,31