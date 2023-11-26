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حماس: نسعى لتمديد الهدنة في غزة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة
حماس: نسعى لتمديد الهدنة في غزة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة
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ابراهيم منيمنة : نظراً لجدواها مقابل أكلافها .. وحدة الساحات أظهرت أنها تحتاج الى إعادة دراسة
2023-11-26 | 10:26
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ابراهيم منيمنة : نظراً لجدواها مقابل أكلافها .. وحدة الساحات أظهرت أنها تحتاج الى إعادة دراسة
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ابراهيم منيمنة : نظراً لجدواها مقابل أكلافها .. وحدة الساحات أظهرت أنها تحتاج الى إعادة دراسة
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