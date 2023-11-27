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محليات

"اللواء": عقدة رفض باسيل للتمديد لقائد الجيش تراوح مكانها.. وهذا ما قاله رئيس التيار لمقربين منه

2023-11-27 | 00:54
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&quot;اللواء&quot;: عقدة رفض باسيل للتمديد لقائد الجيش تراوح مكانها.. وهذا ما قاله رئيس التيار لمقربين منه
"اللواء": عقدة رفض باسيل للتمديد لقائد الجيش تراوح مكانها.. وهذا ما قاله رئيس التيار لمقربين منه

"اللواء": عقدة رفض باسيل للتمديد لقائد الجيش تراوح مكانها.. وهذا ما قاله رئيس التيار لمقربين منه

كشفت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لحل مشكلة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون،  لصحيفة "اللواء" ان عقدة رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهذا التمديد، تراوح مكانها ولم تؤد الاتصالات الجانبية لحلحلة هذه العقدة المتبقية، بل على عكس ذلك تماما، فقد زاد الاخير من وتيرة معارضته لخيار التمديد لبقاء العماد عون في منصبه، وتمسكه بطرحه الداعي لتسلم الضابط الاقل رتبة في التراتبية العسكرية لتسلم مهمات القيادة، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتعيين قائد للجيش، واصفا كل التبريرات والاسباب الداعية للتمديد، بأنها ليست واقعية ولا مقنعة للسير فيها.

واشارت المصادر إلى ان باسيل، أبلغ مقربين منه أنه سيستمر برفض التمديد لقائد الجيش، ولو بقي وحيدا، بالرغم من تأييد معظم الاطراف السياسيين لهذا الخيار، وتأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي ايضا، واصفا علاقته وتحالفه مع حزب الله بانه ليس شاملا كل الملفات والقضايا، بل هو على القطعة كما وصفه، ولذلك فهو غير ملزم بالموافقه على التمديد لقائد الجيش، إذا سار الحزب بهذا الخيار اخيرا.

 

 

"اللواء": عقدة رفض باسيل للتمديد لقائد الجيش تراوح مكانها.. وهذا ما قاله رئيس التيار لمقربين منه

محليات

باسيل

جوزاف عون

جوزيف عون

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حزب الله

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