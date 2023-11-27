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محليات

"اللواء": زيارة لودريان لبيروت تتصل بشقين.. ولن يتدخل في موضوع قيادة الجيش

2023-11-27 | 01:05
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&quot;اللواء&quot;: زيارة لودريان لبيروت تتصل بشقين.. ولن يتدخل في موضوع قيادة الجيش
"اللواء": زيارة لودريان لبيروت تتصل بشقين.. ولن يتدخل في موضوع قيادة الجيش

يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان الى بيروت مساء غد، لاجراء سلسلة من اللقاءات تمتد حتى يوم الجمعة المقبل.

وبحسب صحيفة "اللواء" ، يحمل لودريان الآتي من المملكة العربية السعودية الى بيروت، سلسلة دعوات ونصائح، مستفيداً من اعادة تقييم ما حصل منذ زيارته الأخيرة الى لبنان قبل أكثر من شهرين.

الى ذلك اشارت مصادر فرنسية لـ"اللواء" الى ان المفاوضات المقبلة حول مصير الأوضاع في غزة، ستشمل جنوب لبنان، وهذا الامر يستدعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليكون لبنان جاهزاً للجلوس الى الطاولة.

وتتخطى مهمة لودريان النصائح بضرورة تجنب توسيع الحرب، الى ضرورة اعادة بناء المؤسسات، بدءاً من رئاسة الجمهورية الى تكليف رئيس جديد للحكومة الى تشكيل حكومة تضم كافة الاطراف المعنية والممثلة في المجلس النيابي، ليتمكن لبنان من الجلوس الى طاولة المفاوضات.

وقالت مصادر سياسية مطلعة أن زيارة لودريان تتصل بشقين الأول التأكيد على أهمية تجنيب لبنان الدخول في الحرب والثاني رئاسي واستطلاع إمكانية تحريك الملف الرئاسي في حين أن لقاءاته المرتقبة من شأنها أن تعطي الجواب عما إذا كان الأفرقاء على استعداد لأستئناف البحث بالملف والتوجه نحو الحل، مع العلم أن لودريان لا يحمل معه أي معطى جديد أو أسماء للتداول بها، في حين يبقى طرح الخيار الثالث مستندا للبحث انطلاقا مما طرحه الموفد القطري قبل تطورات غزة والجنوب.

وقالت المصادر أن مهمة لودريان الجديدة ان جاز القول  هي البداية وبناء على ما يسمعه يتمكن من تكوين فكرة عن مرحلة العمل المقبلة.

إلى ذلك، رأت المصادر  أن الموفد الفرنسي لن يتدخل في موضوع قيادة الجيش لكنه قد يستفسر  عما يجري وأكدت أن التمديد للعماد جوزف عون هو الخيار الذي يتمسك به البطريرك الماروني بعدما قال كلمته في هذا الملف.

"اللواء": زيارة لودريان لبيروت تتصل بشقين.. ولن يتدخل في موضوع قيادة الجيش

محليات

لودريان

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