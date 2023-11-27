بوحبيب: لا يمكننا الإستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني
قال وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في كلمته خلال الإجتماع الوزاري لدول الإتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، إنه "لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني لانها ستؤدي الى مزيد من المشاكل".
وأضاف بوحبيب أن "المجتمع الدولي مدعو للعمل على تطبيق حل الدولتين وتحويل هذه المأساة الى فرصة"، مشدّداً على أنه "نحتاج بسرعة الى هندسة قرار في مجلس الامن الدولي يحقق تطلعات الجانبين: الاستقلال للفلسطينيين والامن لاسرائيل".
وتابع أن "السلام الفلسطيني- الاسرائيلي سيكون له أثر الدومينو"، مشيراً الى أن "العمل اليوم على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم".