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محليات

الجمهورية: الحركة الدبلوماسية الغربية تركز على تجنيب لبنان احتمالات الحرب

2023-11-28 | 01:40
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الجمهورية: الحركة الدبلوماسية الغربية تركز على تجنيب لبنان احتمالات الحرب
الجمهورية: الحركة الدبلوماسية الغربية تركز على تجنيب لبنان احتمالات الحرب

كشفت مصادر سياسيّة واسعة الاطلاع لصحيفة الجمهورية، أنّ "الحركة الديبلوماسية الغربية ما زالت تركّز على أولوية تجنيب لبنان احتمالات الحرب، وتحذّر من عواقبها الوخيمة"، مشيرة الى انّه "على رغم تأكيدات المسؤولين اللبنانيين على عدم الرغبة انخراط لبنان في حرب واسعة، فإنّ الوضع في منطقة الحدود ما زال يبعث على القلق، وقائد قوات اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو، عبّر عن مخاوف حقيقية من أنّ اي تصعيد اضافي في جنوب لبنان يمكن ان تكون له عواقب مدمّرة".

ولفتت المصادر عينها الى أنّ "جهات غربية أبلغت الى مسؤولين لبنانيين خشيةً كبرى من أن تخلق الوقائع الحربية على خط حدود لبنان الجنوبية، واقعاً جديداً يتجاوز بخطورته القرار 1701، ويصعّب مهمّة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، بل ويحيط هذه القوات بمخاطر".
الجمهورية: الحركة الدبلوماسية الغربية تركز على تجنيب لبنان احتمالات الحرب

محليات

صحيفة الجمهورية

الحراك الدبلوماسي

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