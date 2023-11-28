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معلومات #الجديد : اللجنة الخماسية تقاطعت على اسم للرئاسة على ان يظهر ذلك في الايام المقبلة في لبنان من خلال جولات الموفدين
2023-11-28 | 12:58
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معلومات #الجديد : اللجنة الخماسية تقاطعت على اسم للرئاسة على ان يظهر ذلك في الايام المقبلة في لبنان من خلال جولات الموفدين
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محليات
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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28-11-2023
مصادر قيادية لـ الجديد: تعيين قائد للجيش لم يعد واردا والتمديد أصبح أمراً صعباً ولهذا نظرية تعيين رئيس للأركان تتقدم
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