الموفد الفرنسي يبدأ جولته على المسؤولين اللبنانيين من السراي الحكومي حيث يلتقي ميقاتي

الموفد الفرنسي يبدأ جولته على المسؤولين اللبنانيين من السراي الحكومي حيث يلتقي ميقاتي

