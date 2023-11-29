مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

مراسلة الجديد: لا جديد في جعبة لودريان إنما جولة إستطلاعية أكد فيها على موقف فرنسا وكل دول الخماسية لناحية ضرورة الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية نظراً للإستحقاقات الملحّة والأوضاع المستجدة في المنطقة