جعجع يلتقي لودريان في معراب في هذه الاثناء

مراسل "الجديد" : يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في حضور النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز طوني درويش