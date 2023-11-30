مراسلة الجديد: لودريان غادر ميرنا الشالوحي من دون الإدلاء بتصريح

مصادر سياسية رفيعة لـ الجديد: على الرغم من أن الموقف الأميركي يفضل التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الا أنه لا مشكلةَ لديه بأيّ صيغة تحفظ إستقرار المؤسسة العسكرية وتضمن عدمَ الفراغِ فيها