سامي الجميل: يوجد هاجس لدى اصدقاء لبنان فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وتشديد عدم زعزعة قيادة الجيش ومن الطبيعي مع عدم القدرة على التعيين الذهاب الى خيار التمديد