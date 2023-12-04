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علاء موسى لـ #هنا_بيروت: الرعاية الدولية أمر مهم لأن ما تفعله اللجنة الخماسية هو تمهيد الطريق للتوصل الى إتفاق ولبنان مقبل على تحديات كبيرة
2023-12-04 | 08:21
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علاء موسى لـ #هنا_بيروت: الرعاية الدولية أمر مهم لأن ما تفعله اللجنة الخماسية هو تمهيد الطريق للتوصل الى إتفاق ولبنان مقبل على تحديات كبيرة
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علاء موسى لـ #هنا_بيروت: الرعاية الدولية أمر مهم لأن ما تفعله اللجنة الخماسية هو تمهيد الطريق للتوصل الى إتفاق ولبنان مقبل على تحديات كبيرة
محليات
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أسرار الصحف المحلية ليوم الاثنين 4-12-2023
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