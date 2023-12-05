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حزب الله: استهدفنا "ثكنة برانيت" بالأسلحة المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا "ثكنة برانيت" بالأسلحة المناسبة وتم اصابتها اصابة مباشرة
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الكاتب والمحلل السياسي سمير الحسن لـ #الجديد: بيان حماس في لبنان لا يدعو الى عسكرة المخيّمات وقد صدر توضيح بشأن هذا الأمر
2023-12-05 | 04:17
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الكاتب والمحلل السياسي سمير الحسن لـ #الجديد: بيان حماس في لبنان لا يدعو الى عسكرة المخيّمات وقد صدر توضيح بشأن هذا الأمر
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