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محليات

المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ #الجديد: نطمئن الشعب اللبناني الذي تحمّل الكثير بشأن "طلائع طوفان الأقصى" وإطلاقها جاء في إطار شعبي من أجل إستيعاب الشباب الفلسطيني وربطهم بالقضية

2023-12-05 | 05:05
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المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ #الجديد: نطمئن الشعب اللبناني الذي تحمّل الكثير بشأن &quot;طلائع طوفان الأقصى&quot; وإطلاقها جاء في إطار شعبي من أجل إستيعاب الشباب الفلسطيني وربطهم بالقضية
المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ #الجديد: نطمئن الشعب اللبناني الذي تحمّل الكثير بشأن "طلائع طوفان الأقصى" وإطلاقها جاء في إطار شعبي من أجل إستيعاب الشباب الفلسطيني وربطهم بالقضية

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المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ #الجديد: نطمئن الشعب اللبناني الذي تحمّل الكثير بشأن "طلائع طوفان الأقصى" وإطلاقها جاء في إطار شعبي من أجل إستيعاب الشباب الفلسطيني وربطهم بالقضية

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