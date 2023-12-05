الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

سلسلة لقاءات للرئيس بري لبحث الأوضاع العامة والحرب الدائرة في لبنان والمنطقة

2023-12-05 | 07:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلسلة لقاءات للرئيس بري لبحث الأوضاع العامة والحرب الدائرة في لبنان والمنطقة
سلسلة لقاءات للرئيس بري لبحث الأوضاع العامة والحرب الدائرة في لبنان والمنطقة



الرئيس بري تابع الاوضاع العامة والتطورات الميدانية خلال لقائه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)  ، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،  ودعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل .

استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني بحضور مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وبرامج عمل الوكالة حول اللاجئين الفلسطينيين .

 الرئيس بري تابع الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نحيب ميقاتي الذي وضع رئيس المجلس بنتائج إتصالاته ولقاءاته في الخارج حول لبنان وما يجري في المنطقة .

 وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي قائلاً : أولاً أحببت أن أضع دولة الرئيس بري بنتائج الإتصالات التي قمت بها في الخارج وخاصة بما يتعلق بلبنان والحرب الدائرة في المنطقة .
وأضاف : أما في المواضيع الداخلية أحب أن ألفت النظر ، أنه بعد ظهر اليوم هناك إجتماع في السراي الحكومي للجنة إنتظام العمل في القطاع العام والنظر في الزيادات المطلوبة بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام ، هذا الموضوع مهم كثيراً ، وأنا وعدت بأن أمرره بأسرع وقت ممكن ،وإذا ما تم إقراره اليوم في اللجنة ، سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن وأرجو أن لا يربط هذا الموضوع بزيارتي للرئيس بري ، لأن هذا الموضوع كان قبل هذه الزيارة، وأنا قد وعدت القطاع العام بهذه الزيادة إبتداءاَ من الاول الجاري .

على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ، لجان المال والموازنة،  الادارة والعدل ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ، التربية والتعليم العالي والثقافة ، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الشؤون الخارجية والمغتربين ، حقوق الانسان والمرأة والطفل ، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:00 والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع في 11 كانون الاول 2023 وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي : 

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12617 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الإجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد 19 والبالغ قيمته 300 مليون دولار .

2- اقتراح القانون الرامي لإعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023  لحساب صندوق التعويضات لإفراد في افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للماده 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.

 3-  اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية
سلسلة لقاءات للرئيس بري لبحث الأوضاع العامة والحرب الدائرة في لبنان والمنطقة

محليات

نبيه بري

نجيب ميقاتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأجواء في عين التينة بعد لقاء جمع الرئيسين بري و ميقاتي .. لمتابعة البث المباشر:
النائب السابق علي درويش للجديد: ملف التمديد لقائد الجيش لايزال عند الحكومة وهناك بحث لمخرج للحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023