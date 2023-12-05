سلسلة لقاءات للرئيس بري لبحث الأوضاع العامة والحرب الدائرة في لبنان والمنطقة





الرئيس بري تابع الاوضاع العامة والتطورات الميدانية خلال لقائه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، ودعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل .



استقبل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني بحضور مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وبرامج عمل الوكالة حول اللاجئين الفلسطينيين .



الرئيس بري تابع الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نحيب ميقاتي الذي وضع رئيس المجلس بنتائج إتصالاته ولقاءاته في الخارج حول لبنان وما يجري في المنطقة .



وبعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي قائلاً : أولاً أحببت أن أضع دولة الرئيس بري بنتائج الإتصالات التي قمت بها في الخارج وخاصة بما يتعلق بلبنان والحرب الدائرة في المنطقة .

وأضاف : أما في المواضيع الداخلية أحب أن ألفت النظر ، أنه بعد ظهر اليوم هناك إجتماع في السراي الحكومي للجنة إنتظام العمل في القطاع العام والنظر في الزيادات المطلوبة بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام ، هذا الموضوع مهم كثيراً ، وأنا وعدت بأن أمرره بأسرع وقت ممكن ،وإذا ما تم إقراره اليوم في اللجنة ، سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن وأرجو أن لا يربط هذا الموضوع بزيارتي للرئيس بري ، لأن هذا الموضوع كان قبل هذه الزيارة، وأنا قد وعدت القطاع العام بهذه الزيادة إبتداءاَ من الاول الجاري .



على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ، لجان المال والموازنة، الادارة والعدل ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ، التربية والتعليم العالي والثقافة ، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الشؤون الخارجية والمغتربين ، حقوق الانسان والمرأة والطفل ، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:00 والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل الواقع في 11 كانون الاول 2023 وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي :



1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12617 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الإجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى كوفيد 19 والبالغ قيمته 300 مليون دولار .



2- اقتراح القانون الرامي لإعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لإفراد في افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للماده 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.



3- اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية

