قاسم هاشم: استهداف العدو للجيش في الجنوب يؤكد مرة جديدة ان الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تكتب بالدماء

واضاف هاشم: " ما تعرضت له مواقع الجيش اللبناني بالأمس لم يكن جديدا لاننا امام عدو لا يميز في عدوانه بين عسكري ومدني وهو الذي لم يوفر الحجر والشجر".

وتابع؛ "هذا الاستهداف يضع اللبنانيين امام مسؤولياتهم لمًا يبيته هذا العدو لوطننا، وهو الساع منذ الايام الاولى لحربه الى توسعة دائرة اعتداءاته لتحقيق اطماعه وغاياته ولنستطيع مواجهة العدو ووضع حدا لنواياه، لا بد من الانتباه الى الوحدة الداخلية وتحصينها لنكون قادرين على حماية وطننا في ظل ما يجري من تطورات في المنطقة قد تفتح النقاش حول الملفات الكثيرة ولبنان ليس بعيدا عنها".