قاسم هاشم: استهداف العدو للجيش في الجنوب يؤكد مرة جديدة ان الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تكتب بالدماء
علق عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح ادلى به على استمرار استهداف الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، وقال: "مرة جديدة تمتزج على ارض الجنوب وفي العديسة الدماء الوطنية منذ مواجهة شجرة عديسة حتى اليوم، ما زالت القضية واحدة واليوم يسقط شهيدا للجيش اللبناني وجرحى لتؤكد الدماء الذي امتزجت بدماء اللبنانيين المدنيين والمقاومين ان الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تكتب كما كل مواجهة مع العدو الصهيوني بالدماء وانها لا تحتاج الى الاجتهادات والتقديرات".
واضاف هاشم: " ما تعرضت له مواقع الجيش اللبناني بالأمس لم يكن جديدا لاننا امام عدو لا يميز في عدوانه بين عسكري ومدني وهو الذي لم يوفر الحجر والشجر".
وتابع؛ "هذا الاستهداف يضع اللبنانيين امام مسؤولياتهم لمًا يبيته هذا العدو لوطننا، وهو الساع منذ الايام الاولى لحربه الى توسعة دائرة اعتداءاته لتحقيق اطماعه وغاياته ولنستطيع مواجهة العدو ووضع حدا لنواياه، لا بد من الانتباه الى الوحدة الداخلية وتحصينها لنكون قادرين على حماية وطننا في ظل ما يجري من تطورات في المنطقة قد تفتح النقاش حول الملفات الكثيرة ولبنان ليس بعيدا عنها".